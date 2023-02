Verdachte moord woning Amsterdam-Noord had 'stukken vlees' in bagage, mogelijk menselijke resten

De man die gisteren in Portugal is aangehouden op verdenking van moord op de 21-jarige man in Amsterdam-Noord, had onder meer 'stukken vlees' in zijn bagage meegenomen. Dat meldt de Portugese douane vandaag. Op dit moment wordt onderzocht of het om menselijke resten gaat, laat een woordvoerder aan NH Nieuws en AT5 weten.

De man werd gistermiddag aangehouden. Eerder op de dag was werd al duidelijk dat het slachtoffer, die maandag dood in zijn woning aan de Vegastraat werd gevonden, door een misdrijf om het leven was gekomen.

De verdachte zou op doorreis zijn naar Belo Horizonte in Brazilië. Volgens de douane viel hij op omdat hij op de luchthaven van Lissabon een vervalst Italiaans identiteitsbewijs liet zien. Omdat de man in Nederland woont, werd er daarna contact opgenomen met de Nederlandse autoriteiten, die op hun beurt lieten weten op zoek te zijn naar de verdachte.

Bagage

Later werden er in de bagage van de man onder meer kleding met bloedsporen een plastic pakket met 'stukken vlees' gevonden, is in het persbericht te lezen.

Het is niet duidelijk of het om stoffelijk overschot van het slachtoffer gaat. Verschillende Portugese media melden dat dit het geval is. Een woordvoerder van de douane zegt tegenover NH Nieuws dat dit nog moet worden onderzocht.

Ziekenhuis

Volgens de douane werd de man vandaag behandeld in het ziekenhuis, omdat hij verwondingen had aan zijn hand. Tegen het einde van de middag werd hij daar ontslagen.

Op dit moment zit de man vast in Portugal. Daar moet hij voor de rechter verschijnen, die bepaalt of de man uitgeleverd mag worden aan Nederland.