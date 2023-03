Hoe gaan 1 miljoen toeristen en Texelse natuur samen? "Ruim je kak op"

Is er ruimte voor één miljoen toeristen in de Texelse natuur? Het eiland staat bekend om de uitgestrekte fiets- en wandelpaden door bossen, duinen en over het strand. Maar is er wel voldoende rust met zoveel bezoekers? "Ruimte genoeg", zegt Mariette Smit van Staatsbosbeheer, "zolang mensen zich aan de regels houden. Dan valt de impact van het toerisme op de natuur erg mee."

De Sluftervallei aan de noordkant van Texel oogt eindeloos. Er lopen kleine groepjes wandelaars; met hond en een flinke verrekijker of gewoon hand in hand. "Het is een gemiddelde doordeweekse dag in het laagseizoen, in de zomer is het natuurlijk veel drukker. Maar als je even verder doorloopt dan heb je het gebied bijna voor jezelf", vertelt Smit weids gebarend.

Op weg naar het duingebied bij Ecomare moet Mariette Smit toch even stoppen. Er ligt een vol poepzakje bij een hek. "Hè kak. Hondenpoep is niet erg maar als mensen het zo laten liggen is natuurlijk een groot probleem. Ik kom het helaas, helaas, steeds vaker tegen."

De Slufter is een behalve wandelgebied ook een rust- en voederplaats voor tienduizenden vogels. Daarom is een afzetting neergezet. "Op deze manier kunnen we de bezoekers laten genieten en rust waarborgen voor de vogels. Maar ja, alleen met maatregelen."

Bij strandgang 17 staat Smit stil bij een stukgelopen duin. "We hebben op Texel een dilemma wat we hier nu mee moeten. Dit is één van de honderden struinpaadjes. Kijk, daar loopt het aangelegde wandelpad, maar toch zijn er mensen die toch net even dat duintopje willen meepikken. Het gevaar is dat zij de rust verstoren van dieren en planten die we juist willen beschermen."

Smit: "Er zijn collega's zeggen: Drie draden prikkeldraad. Maar dat is ook niet echt wat we willen. Dus het is de vraag of we overal draden spannen om te voorkomen dat al die struinpaadjes ontstaan, of doen we oproep aan de bezoekers of ze alsjeblieft, geniet gewoon van het pad zoals het is."