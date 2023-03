Spekgladde drempels zorgen op meer plekken in Amsterdam voor valpartijen: "Levensgevaarlijk"

De Fietsersbond krijgt wekelijks meldingen van fietsers die in de stad onderuit gaan op drempels die spekglad zijn. Twee weken geleden maakte AT5 een item naar aanleiding van een fietser die zijn eigen valpartij had gefilmd. Dat was de afslag van de Blauwbrug naar de Amstel. De eigenaar van het café daar op de hoek ziet er, vooral bij regen, regelmatig iemand hard onderuit gaan.

Kort geleden brachten we dus het verhaal van een fietser die onderuit ging in een scherpe bocht bij de Blauwbrug. In de video is te zien dat de fietser, bij het maken van een bocht, ten val komt door een gladde drempel. Nadat AT5 het item had gepubliceerd kregen we verschillende meldingen van Amsterdammers die hetzelfde was overkomen, maar niet alleen op die bocht bij de Blauwbrug.

"Op veel meer plekken - onder andere bij het Koningsplein en hoek Amstel/Amstelstraat - zijn spekgladde opritjes", laat iemand weten. Een andere fietser noemt de drempel op de hoek Spui/Singel 'levensgevaarlijk'.

Het lijkt soms of er eerst een dode moet vallen, voordat er iets aangepakt moet worden, appen of mailen meerdere fietsers naar AT5. Een fietser laat ook aan AT5 weten vorige week nog heel hard gevallen te zijn over bij de gladde drempel bij de Blauwbrug, waardoor ze 'voorlopig niet kan lopen'.