Na veel onduidelijkheid: Hilversum neemt kunstwerk van politiebureau over

Het kunstwerk 'De Waterval' dat van het gesloopte Hilversumse politiebureau af komt, blijft toch behouden. De gemeente Hilversum neemt het kunstwerk over en gaat kijken of het een nieuwe plek kan krijgen op het Arenapark.

Het kunstwerk ligt nu al twee jaar opgeslagen op het Circusterrein, maar daar moet het weg vanwege de voorbereidingen op woningbouw. Hilversum, de politie en Erfgoedvereniging Bond Heemschut hebben de afgelopen drie jaar gekeken naar alternatieven, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

De politie heeft besloten afstand te doen van het kunstwerk en het te laten slopen.

Nieuwe plek

Hilversum heeft daarop nog een keer gesproken over herbestemming van het kunstwerk en nu besloten het van de politie over te nemen. Het kunstwerk wordt eerst tijdelijk opgeslagen op het MOB-complex, waar het overdekt bewaard kan worden. Komend jaar wordt gekeken of het een nieuwe plek kan krijgen op het Arenapark.

Definitief is die nieuwe plek niet. De gemeente laat weten open te staan voor andere ideeën voor de terugkeer van het kunstwerk in het straatbeeld. Als over een jaar blijkt dat het kunstwerk echt nergens terug kan keren, dan wordt gekeken hoe het verder moet.