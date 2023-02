Botic van de Zandschulp moet op zoek naar nieuwe coach na breuk met Lucassen

Na de uitschakeling van vorige week in Doha besloten Lucassen en Van de Zandschulp niet langer met elkaar verder te willen gaan. De komende weken dienen fysiotherapeut Miguel Janssen en Dennis Sporrel als de tijdelijke coaches van de 27-jarige tennisser.

"Peter en ik hebben samen besloten om onze samenwerking te beëindigen. Dat hebben we eigenlijk na het toernooi van Doha gedaan", vertelt Van de Zandschulp voor de camera van Ziggo Sport. "Peter heeft anderhalf jaar lang elke dag voor mij klaargestaan. Daar wil ik hem heel erg voor bedanken. Maar ik denk dat het voor mij en voor hem ook de juiste beslissing is en dat we daar op dit moment gelukkig van worden."