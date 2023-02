Enkhuizer muziektrots Claude verzorgt voorprogramma Stromae in uitverkochte Ziggo Dome

De gekte rond de in Enkhuizen wonende zanger Claude lijkt geen grenzen te kennen. Maar liefst drie keer mag Claude Kiambe (19), zoals hij in het echt heet, in april het voorprogramma van 'zijn' grote voorbeeld Stromae verzorgen. En dat in een uitverkochte Ziggo Dome.

Claude heeft een Gouden plaat in ontvangst genomen - Aangeleverd

Claude weet niet wat hem overkomt. Hij is Nederlands populairste artiest van het moment. Met zijn megahit 'Ladada', die hij vorig jaar oktober uitbracht, bestormt Claude de hitlijsten. Allerlei radiozenders draaien zijn single, die op Spotify al meer dan 6 miljoen keer is beluisterd. Voor zijn presentaties ontvangt hij eind januari een Gouden Plaat, tijdens een showcase op Eurosonic Noorderslag. Begin deze maand bracht de 19-jarige zanger nog een Frans-Engelse versie uit van zijn origineel Nederlands-Franse hit. Inmiddels is die opgepakt door radiostations in meer dan vijftien landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. "Het is echt bizar. Iedereen reageert zo enthousiast op het nummer. Er is veel animo bij andere labels om het uit te brengen", vertelde manager Sophie Paasse eerder tegen NH Nieuws. In 2019 besloot Claude mee te doen aan The Voice Kids. Hij deed auditie met het nummer Papaoutai van Stromae, zijn grote voorbeeld - hij wordt ook wel de Nederlandse Stromae genoemd. Hij liet toen alle stoelen draaien en schopte het uiteindelijk tot de Battles.