Voorgoed voorbij: ook laatste sprankje hoop voor Muidense kerstboomverbranding vervlogen

Het zat er al een beetje aan te komen, maar het is voorgoed over en uit met de traditionele kerstboomverbranding van Muiden. Wat er ook gebeurt, er gaat volgend jaar geen kerstboom meer de brandstapel op, bevestigt de gemeente Gooise Meren na raadsvragen.

Het verbranden van kerstbomen aan het begin van het jaar was decennialang een populaire traditie voor veel Muiders. De afgelopen keer was plots de laatste, toen het organiserende Comité Openbare Feesten bekend maakte de stekker eruit te trekken. Reden: het op grote schaal verbranden van kerstbomen is niet meer van deze tijd.

Toen dat bekend werd klonk veel teleurstelling en bleek ook de lokale politiek haar vraagtekens te hebben. De grootste raadspartij van Gooise Meren vroeg zich af hoe definitief die 'laatste keer' precies was.