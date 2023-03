Na jarenlang getouwtrek gaat Hilversumse plek voor beschermd wonen toch echt open

Zorginstelling Kwintes gooit maandag de deuren open van de nieuwe beschermd wonen-plek aan de Zonnelaan in Hilversum. Na heel veel consternatie in de naastgelegen woonwijk, een kritisch rapport van een onderzoeksbureau en heel veel overleg met de omwonenden is de opening dan echt een feit en kunnen ruim vijftig personen met psychische problemen dit hun thuis noemen.

Wat wel gelukt is, is het plaatsen van honderd zonnepanelen op het dak. Hoewel Hilversum de regels hiervoor vorig jaar oktober voor versoepeld heeft, is het voor panden die een beschermde status genieten nog altijd een hele klus om panelen op het dak te kunnen leggen. Doordat de op de Zonnelaan, zoals het pand nu officieel heet, uit het zicht liggen, kon het daar wel.

Als maandag de eerste bewoners komen dan is alles af. Alleen moeten er nog nieuwe kozijnen in. Daar ligt nog een voorstel voor bij de gemeente, maar ook daar moet de welstandscommissie zich nog over buigen.

Extra moeilijkheidsfactor is dat niet alles mag. Het gebouw ligt namelijk in een zogeheten beschermd dorpsgezicht, wat betekent dat er strenge regels gelden als je als eigenaar dingen wil aanpassen.

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Kwintes, die sinds ruim twee jaar eigenaar is van het pand midden in de Boombergbuurt, gewerkt aan de renovatie en de modernisatie van het gebouw. Volgens projectleider Richard Snijder is dat een hele klus geweest. Niet alleen zijn er lang geen bewoners geweest, maar het gebouw zelf is oud en gedateerd.

In totaal is er plek voor 65 cliënten die onder de Wet langdurige zorg vallen. Dat aantal wordt in het begin nog niet gehaald. Kwintes start met een groep van 53 mensen. Dat het niet vanaf het allereerste moment volle bak is, heeft te maken met een gebrek aan personeel. Zodra er meer medewerkers zijn, kan de zorgaanbieder meer mensen plaatsen.

Binnen zijn onder meer 63 studio's gebouwd en twee appartementen. Alle kamers hebben een eigen badkamer met sanitair en een eigen keukentje. Op iedere verdieping is er verder nog een grote groepsruimte, waar de bewoners straks gezamenlijk kunnen koken en eten, televisie kijken of een spelletje kunnen doen met elkaar.

Dat is dezelfde gasleiding waar Kwintes zich in 2018 nog hard voor heeft gemaakt. Vijf jaar geleden was de zorgaanbieder nog huurder. Vanwege de opvang van verschillende mensen moest er een aansluiting zijn, zodat de kachel bijvoorbeeld aan kon. "Dat is toen echt een flinke inspanning geweest", weet Snijder nog.

Sowieso is het pand helemaal verduurzaamd. Naast de zonnepanelen zijn er warmtepompen aangelegd. Het complex is volledig gasloos. Snijder vertelt dat de gasaansluiting inmiddels is gesloopt.

Maandag verhuizen de eerste bewoners, die uit verschillende plekken uit 't Gooi komen, naar de Zonnelaan. Volgens Harro Koeleman van Kwintes kunnen zij niet wachten. Voor een aantal was dat in eerste instantie niet zo. De zorgaanbieder heeft namelijk besloten wie er komt te wonen. Dat stuitte soms op wat weerstand, maar nu de meesten zijn komen kijken, heerst er vooral tevredenheid, aldus de zorgmanager.

Privacy

"We leven in een inclusieve samenleving. Iedereen moet kunnen wonen, ook deze mensen. En dat gebeurt hier onder begeleiding", geven Koeleman en Snijder aan. "Hier kunnen de mensen prettig wonen. Ze hebben hier hun eigen appartement, eigen voordeur. Dat is zo belangrijk, want daardoor hebben ze privacy. Op de locaties waar ze nu wonen in de regio is dat anders.

Koeleman geeft duidelijk aan dat begeleiding in de directe nabijheid is. Hulp en ondersteuning is 24/7 in het pand te vinden. Zo zijn er 'nachts op iedere etage een zogeheten 'slapende' en 'wakkere' dienst. Er is geen beveiliging, want de bewoners mogen gaan en staan waar ze willen.

Fel verzet

De buren heeft zich al die tijd fel verzet tegen de komst van het beschermd wonen. Dat leidde tijdens digitale en fysieke bijeenkomsten tot pittige gesprekken. De omwonenden vrezen dat door de komst van deze kwetsbare groep mensen de leefbaarheid en de (sociale) veiligheid in de wijk afneemt. Zij klopten onder meer aan bij de gemeente en in opdracht van de omwonenden, Hilversum en Kwintes is er een rapport verschenen van Bureau Ravenkop.