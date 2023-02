Wereldberoemde en peperdure vleugel naar Enkhuizen voor restauratie

Voor de meeste mensen is het gewoon een piano. Maar voor restaurateur Frits Janmaat uit Enkhuizen is de Erard uit 1834 die hij nu onder handen mag nemen wel héél bijzonder. "Hij is van legendarische waarde." En dat uit zich ook in het bedrag dat de piano waard is, want hij moet 800.000 euro opleveren.

De vleugel werd gekocht door de Hongaarse componist Franz Liszt. Die gaf de Erard vervolgens cadeau aan de Italiaanse prinses Cristina Trivulzio di Belgioioso. Zij organiseerde in haar salon in Parijs regelmatig concerten. Plekken waar grote artiesten uit die tijd tegen elkaar duelleerden. Zo ook in 1837.

Michael Jackson tegen George Michael

"Tussen virtuoos Sigismund Thalberg en Franz Liszt. Je zou het kunnen vergelijken met Michael Jackson tegen George Michael", aldus Janmaat (66). Het duel wordt uitgebreid besproken in zijn boek over pianobouwer Erard. Uit overlevering moet het een legendarisch concert zijn geweest dat eindige in een gelijkspel. "De prinses zei: 'Thalberg is de beste, Liszt de enige'."

Het levert de vleugel een wereldberoemde status op. En deze heeft in 200 jaar een flinke reis afgelegd. Via de Verenigde Staten naar London en uiteindelijk weer terug naar Frankrijk. Daar stond hij tot voor kort in een kasteel.

"De eigenaar verkoopt de Erard en ook zijn andere vleugels omdat het kasteel moet worden gerestaureerd. En dat kost 5 miljoen euro." Een groot deel moet uit de opbrengst van deze vleugel komen. Vrijdag gaat de Erard naar kunst- en antiekbeurs Tefaf, waar die voor 800.000 euro te koop komt te staan.

"Niet verwacht dat mij dit zou overkomen"

Voor Janmaat maakt het zijn werk niet extra bijzonder. Al 30 jaar restaureert hij alleen Erard-vleugels met opdrachtgevers van over de hele wereld. "Ik ben goed voorbereid. De waarde doet mij niks. Maar dat twee van deze grootheden erop gespeeld hebben, maakt het bijzonder. Ik had niet verwacht dat mij dit nog zou overkomen."

En of de vleugel nou wel of niet gelijk wordt verkocht: hij komt nog een keer naar Enkhuizen. "Dan gaan we opnieuw een duelconcert organiseren. Hoe mooi is dat, dat dit 200 jaar later nog een keer gebeurt."