Celstraf van 162 dagen en 25.000 euro schadevergoeding voor blind slaan fietser bij verkeersruzie

De rechtbank heeft twee mannen tot een celstraf van 162 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk, veroordeeld voor het mishandelen van een fietser in Zuid. Dit gebeurde bij een verkeersruzie waarbij het uiteindelijke slachtoffer een opmerking maakte over een fout geparkeerde bus. Door de klappen raakte hij blind aan een oog. Naast de celstraf hebben de mannen een taakstraf van 240 uur opgelegd gekregen en moeten ze het slachtoffer en een schadevergoeding van ruim 25.000 euro betalen.

Het 'onbenullige verkeersincident', zoals de rechter het noemt, ontstond nadat het slachtoffer de inzittenden van een busje op hun parkeergedrag wees. "Daarna werd hij klemgereden en van zijn fiets geslagen. Beide verdachten hebben hem tegen het hoofd geschopt en geslagen waarbij de kans op ernstig letsel of zelfs een dodelijke afloop mogelijk was", vertelde de officier van justitie tijdens de rechtszaak twee weken geleden.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in eerste instantie voor beide verdachten een gevangenisstraf van vier jaar. Ondanks dat de rechtbank acht dat het tweetal zware mishandeling tegen de fietser heeft gepleegd en dat het slachtoffer volgens de rechter 'leeft met de angst dat hij nooit meer zal kunnen zien, omdat het risico bestaat dat zijn goede oog zal beschadigen', is de mening van de rechtbank dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een 'fors aantal maanden' niet passend is.

'Ik voelde mij bedreigd'

De twee verdachten namens tijdens hun strafzaak ook het woord: "Ik hoorde een klap op mijn auto. We keken om en en de fietser stak zijn middelvinger op. Ik reageerde omdat ik dat brutaal vond. Ik reed verder en stopte de auto om de man aan te spreken. Daarom stapte ik uit om met hem in gesprek te gaan. Toen was hij al in een worsteling met Lessinho en toen ik op hem af kwam lopen trok hij zijn handschoenen uit. Ik voelde mij bedreigd en haalde daarom uit", vertelde Brian R.

Verschillende mensen zagen de mishandeling gebeuren, zij legden verklaring af bij de politie: "Ze sloegen de man van zijn fiets en stonden - zonder iets te zeggen - echt twintig seconden op hem in te hakken. Het aparte was dat jongens zich geen enkel moment leken te bedenken en sloegen op hem in. Ze gingen echt verschrikkelijk geconcentreerd te werk", beschrijft een van de getuigen in het politiedossier.