Hazenhater actief in Zaandam? In één week tijd ziet Marloes drie gevilde hazen

Een groot mysterie aan de Laan der Vrijheid in Zaandam: in een week tijd zijn daar bij de vissteiger drie gevilde hazen gevonden. Gisteren werd er weer eentje aangetroffen, met de kop en de poten eraf. Omwonende Marloes Janssen is ervan overtuigd dat dit geen natuurlijke oorzaak heeft. "Ik vraag me af of diegene die dit heeft gedaan wel helemaal lekker in zijn bovenkamer is."

Ze ruimde de haas op, denkend dat het misschien het werk van een roofvogel zou zijn. Donderdag was het echter weer raak. "Ik stond hier met anderen. Toen ging een hond van een ander kijken en toen dacht ik 'verrek: ik zie weer wat rozigs'. Was het weer een haas!" Wat het nog mysterieuzer maakt is dat bij elke vondst de verminkingen aan de hazen erger zijn.

"Vorige week dinsdag zag ik mijn hond een beetje gek lopen doen, een beetje hyper", vertelt Marloes terwijl ze naar de vissteiger loopt. "Toen ging ik kijken en zag ik dat er iets doods lag. Tot mijn verbazing zag ik dat het een haas was, met de vacht er helemaal vanaf. Ik dacht: 'wat is hier gebeurd?'"

Er zijn foto's van één van de gevilde hazen, maar die zijn zo schokkend dat we ze hier niet laten zien. Marloes heeft alle drie de hazen opgeruimd, maar raakt er niet aan gewend. "Bij de tweede bleef ik er de hele dag mee rondlopen. Ja, je maag draait echt wel even dubbel. Je hoeft dan even geen broodje te eten. 's Avonds heb ik toch de dierenpolitie gebeld. Die verbond me door met de politie, want het dier was overleden en zij konden weinig meer doen."

Buurtonderzoek

Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat de politie de gevonden dieren als opmerkelijk beschouwt. "We weten niet of het om een strafbaar feit gaat." Om dit te achterhalen is er een buurtonderzoek ingezet, maar dit heeft niks opgeleverd. Marloes heeft aangifte gedaan. De politie hoopt snel te achterhalen wat er precies gebeurd is.

"Ik heb de buren ook gevraagd om 's avonds te kijken wat hier gebeurt", zegt Marloes. "Ik heb toch het gevoel dat het gebeurt als het donker is, omdat de hazen elke keer 's ochtends gevonden worden. Ik hoop dat iemand er een camera op heeft staan en dat diegene gewoon gepakt wordt. Ik ben zo benieuwd: waarom?"