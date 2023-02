Verkeerspolitie richt pijlen morgen dag lang op Aalsmeer, vraagt inwoners om blackspots

De verkeersveiligheid in Aalsmeer ligt morgen onder een vergrootglas. De afdeling Infrastructuur van de Amsterdamse politie surveilleert morgen de hele dag in de gemeente, waarbij de focus ligt op locaties die Aalsmeerders en gebruikers van de Aalsmeerse wegen zelf aandragen.

Fietser gewond bij aanrijding rotonde Aalsmeer - VLN Nieuws

De dienstdoende agenten hoeven zich morgen niet te vervelen, zo blijkt uit de suggesties die de afdeling op Twitter krijgt toegespeeld. Onder de suggesties zitten enkele bekende knelpunten, waarvan bekend is dat er geregeld verkeersovertredingen worden begaan en ongelukken gebeuren, maar ook minder bekende locaties. Burgemeester Kasteleinweg Onder de genoemde blackspots is onder meer de Burgemeester Kasteleinweg (N196), waarover sinds de herinrichting met rotondes en een busbaan enkele jaren veel klachten binnenkomen. Geregeld belanden mensen onbedoeld op de busbaan - al gebeurt dat op een rotonde minder vaak sinds Google de voorkeursroute in Maps heeft aangepast.

Ook onderzoeksbureau DTV constateerde in een onderzoek in opdracht van de gemeente dat er op de rotondes van de Kasteleinweg flink wat overtredingen worden gemaakt. Toch valt dat verkeersdeelnemers niet altijd te rekenen, simpelweg omdat de rotondes zó onoverzichtelijk zijn dat veel overtredingen onbewust worden gemaakt, concluderen de onderzoekers. Oosteinderweg De Oosteinderweg - een zijstraat van de N196 - wordt twee keer genoemd. In een van de reacties wordt verwezen naar het stuk bij het kruispunt met de Pontweg en de Machineweg. "Fietsers rijden daar op de autoweg. Met drukte is het er erg smal. Wordt ook flink doorgereden." Een ander is minder specifiek: Artikel gaat door onder de tweet

Oosteinderweg weg de hele dag veel te hardrijdend verkeer.. — Jurriaan A. Temme (@a_jurriaan) February 28, 2023

Waar de politie morgen ook een kijkje zou moeten nemen, zijn de wegen rond de veiling van Royal FloraHolland. Op de N201 en de Legmeerdijk zouden 'veel bloemenwagens megahard rijden'. Ophelialaan Ook op Facebook opperen Aalsmeerders enkele locaties. "Mensen die tegen de richting in rijden in de A.C. Blauwstraat", doet een vrouw een suggestie. Een ander raadt de politie aan om eens te posten in de Ophelialaan. "Ter hoogte van de Jumbo-supermarkt wordt geregeld harder gereden dan de maximumsnelheid van 50 km/u." Bekijk op de kaart hieronder alle geopperde locaties in Aalsmeer. Artikel gaat door onder infographic:

De politie voert de actie onder de naam Rent-A-Cop. Tijdens een Rent-A-Cop-dag in Amstelveen begin dit jaar werden 36 bekeuringen uitgeschreven, waarvan een groot deel voor te hard rijden, niet handsfree bellen tijdens het rijden en negeren van de helmplicht.

Gister hebben wij ons ingezet voor Rent-A-Cop Verkeer in #Amstelveen. In totaal is pv opgemaakt voor:

1x foutparkeren

14x snelheid

5x telefoon vasthouden

2x roodlicht

8x helm

1x rijden zonder rijbewijs

2x misbruik bussluis

1x doorgetrokken streep

1x gordel

1x scooter op fietspad pic.twitter.com/MQXKAAJ73X — Politie Amsterdam Afdeling Infra (@POL_Infra_AD) January 5, 2023