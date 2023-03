Enkhuizen organiseert benefiet voor slachtoffers aardbevingen Syrië en Turkije

Verschillende artiesten uit Nederland, Turkije en Syrië treden aankomende zaterdag op tijdens een benefiet. Dit wordt georganiseerd om de slachtoffers in het aardbevingsgebied in Syrië en Turkije hulp te kunnen bieden. Organisator Gonnie Lubbers besloot kort na de aardbevingen dat ze iets wilde doen. "Ik was bij Turkse vrienden en iedereen zat te huilen bij de beelden", licht ze toe.

Het benefiet bestaat uit vijf optredens overdag in de Westerkerk en drie optredens 's avonds in de Zuiderkerk. "Mehmet Polat reist als muzikant de hele wereld over. Maar hij heeft in Enkhuizen gewoond en daarom heb ik hem gevraagd. Wereldmuziekensemble Folq-world komt voor de gelegenheid zelfs weer bijeen", vertelt Lubbers. Ook het Folk en Shantykoor Onstuimig Schuim, de popband Voice Over en de Syrische Udspeler Alaadin treden op. "Daarnaast zijn er hapjes gemaakt door Syrische en Turkse vrouwen. De ingrediënten daarvoor worden door ons vergoed." Gemeentelijke bijdrage 's Avonds zijn er optredens van onder meer de Freetime Old Dixie Jazzband en wereldkoor Cascantár. Voor de verwarmingskosten van de kerken is er een bijdrage vanuit de gemeente beschikbaar. Ook Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen heeft een bijdrage gedaan. "De gehele opbrengst kan zo naar Giro 555."

Veel Turken uit Enkhuizen komen uit het midden van het land. "Zij hebben soms familie in het gebied. Van Syrische mensen heb ik vernomen dat ze familieleden hebben verloren. Het is heel wrang dat de hulpverlening daar zo laat op gang gekomen is. Dat Assad dit nu pas toestaat", aldus Lubbers. "Volgens de Syriërs wordt er ook nog steeds gebombardeerd in het gebied", gaat ze verder. "Het is verschrikkelijk om dat te horen. Ik hoop heel gericht hulp aan te kunnen bieden." Gonnie Lubbers laat weten dat de Rotary al tien shelterboxes (noodonderkomens) heeft gedoneerd. Lubbers is ervan overtuigd dat het benefiet naast financiële hulp ter plaatse op emotioneel vlak steun biedt aan de Turken en Syriërs in Enkhuizen. Meer informatie over het programma en de ticketverkoop is te vinden op de website van cultuurorganisatie Madhouse.