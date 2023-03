Honderden West-Friese scholieren steken handen uit de mouwen voor NL Doet-actie

Meer dan 700 scholieren hebben zich in de afgelopen tijd aangemeld bij Vrijwilligerspunt West-Friesland om mee te helpen met de landelijke actie NL Doet. Zij gaan bij verschillende musea en verenigingen in de regio assisteren. Het Vrijwilligerspunt is trots op het aantal aanmeldingen. "De afgelopen jaren was het een succes, en daar gaan we dit jaar ook weer voor", vertelt Anouschka Timm van het Vrijwilligerspunt.

"Wij hebben al jaren contact met middelbare scholen in West-Friesland, omdat we ze helpen bij het vinden van stageplekken", vertelt Anouschka Timm aan WEEFF / NH Nieuws. "Deze stages zijn door het Rijk niet meer verplicht, maar een aantal scholen heeft bij ons aangegeven dat ze het toch belangrijk vinden voor hun leerlingen."

Het Vrijwilligerspunt werkt op deze basis al jaren samen met het Oscar Romero in Hoorn. Daar kwam later het Copernicus SG bij, en dit jaar heeft ook middelbare school De Dijk in Medemblik aangegeven hun leerlingen op te willen geven voor de West-Friese tak van de landelijke actie.

"Vanuit het Oscar Romero doen alle leerlingen mee, behalve eerstejaars en eindexamenklassen", legt Anouschka uit. "Bij De Dijk zijn het leerlingen uit de tweede klas die meedoen, als voorbereiding op hun maatschappelijke stage in het derde leerjaar."

Lange voorbereiding

Alles bij elkaar zorgt dit voor ongeveer 750 studenten die zich op vrijdag 10 maart inzetten bij tientallen maatschappelijke organisaties in de regio. De studenten zijn beschikbaar tussen 9.00 en 15.00 uur, en kunnen zich zelf aanmelden op één van de locaties waar vrijwilligers worden gevraagd.

Dit varieert van verschillende verzorgingshuizen waar vrijwilligers rollators poetsen of samen met de bewoners een spelletje doen. M aar ook bij verscheidene organisaties en musea kan een handje worden geholpen.

Timm laat weten dat zij en haar collega Klaas-Jan Groot al in oktober beginnen met het in kaart brengen van de maatschappelijke organisaties die mee kunnen doen aan de actie. "Tegen die tijd gaan de eerste mails de deur uit, en krijgen we het grootste deel van alle aansluitende organisaties binnen", zegt Anouschka. "Klaas-Jan en ik zijn hier voornamelijk mee bezig, maar al onze collega's worden op den duur ingezet om locaties te vinden waar vrijwilligerswerk is gewenst."

Wethouders

Niet alleen de leerlingen van middelbare scholen in West-Friesland, maar ook wethouders van de zeven West-Friese gemeente zetten zich tijdens de NL Doet actie in met vrijwilligerswerk. Zo zullen er wethouders van onder meer Medemblik, Opmeer en Stede Broec afgevaardigd worden.

Ook is het de bedoeling dat de burgemeester van Enkhuizen tijdens de actiedag gaat voorlezen bij een gezin uit de gemeente.