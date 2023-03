Texelaar Hans Bakker (84): "Jammer dat we nog zo maar weinig campings over hebben"

De 84-jarige Hans Bakker is geboren en getogen Texelaar. Hij heeft zijn eiland zien veranderen. Van een plek waar aanvankelijk vooral vogelaars heen gingen, naar een eiland waar mensen graag fietsen en er vooral veel vraag is naar luxe huisjes. "Het is jammer dat we nog maar zo weinig campings over hebben. Overal zie je luxe bungalows."

Hans Bakker is geboren in Oudeschild, toen het er nog wemelde van de vissersboten. "Het was een welvarend havenplaatsje met weinig toerisme", vertelde hij op NH Radio. "Er waren wel 40 tot 60 kotters. De sanering is een ramp geworden, want er zijn nog maar drie kotters over."

"Na mijn trouwen gingen we in De Koog wonen", vervolgt hij. "Dat was de badplaats van Texel. Nog steeds trouwens, met ligging aan het strand. We hadden daar een nieuw huis en we deden daar aan logies met ontbijt. Want wat moest je anders? Dat deed iedereen daar. Uiteindelijk betaalden de toeristen inherent aan aflossing. Dus dat was ideaal."

Jammer

In de jaren '60 kwam het toerisme pas echt op gang, weet Bakker. "We hadden toen minder bungalows dan nu. Dat is wel jammer hoor, dat er nu nog maar zo weinig campings over zijn. Je had prachtige campings in de duinen. Die zijn er nog steeds wel, want in de duinen mag je niet bouwen. Maar de meeste kampeerterreinen zijn omgevormd tot bungalowparken."