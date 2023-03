Stella strijdt tegen het taboe op armoede: "Ik voelde me afgesloten van God en iedereen"

"Ik had pech op pech", zegt Stella de Swart over hoe ze zelf in de armoede belandde. Sinds dat haar overkwam, is ze onvermoeibaar bezig om erover te praten. Eerst in berichten op Facebook, maar nu inmiddels ook met beleidsmakers in gemeenten en op ministeries. Want het taboe op arm zijn moet eraf, vertelt ze bij NH.