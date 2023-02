Dorpsraad van Huizen stopt ermee: 'We zijn een ervaring rijken, maar een illusie armer'

"Ik denk dat de belangrijke basis van het misgaan is: het ontbreken van vertrouwen en de koerswijziging van het nieuwe college", laat mede-initiatiefnemer André Vink weten. 'We zijn een ervaring rijken, maar een illusie armer.'

De Dorpsraad moest dé vereniging worden die de kloof tussen inwoners van Huizen en de gemeente zou dichten. Dit moest in samenwerking met de gemeente vanuit de wijken en buurten gebeuren, door zogenoemde wijkcomités op te richten die dan weer samen de dorpsraad zouden vormen. De burgerparticipatie die in Huizen al jaren in het slob zit zou hierdoor een flinke injectie moeten krijgen. Dat was het idee bij de oprichting in 2021.

Maar toen het college een subsidieaanvraag indiende om het comité in proefjaar 2022 op wijk- en buurtniveau financieel te ondersteunen ging het mis. Raadsleden waren benieuwd naar de uitslagen van de pilot.

Het antwoord van toenmalige wethouder Hoelscher was in de ogen van de raadsleden onvoldoende en het vertrouwen vanuit de raad beperkt. Dus werd er een amendement aangenomen en trok het college de subsidieaanvraag in. Het gevolg: het initiatief moest haar werk voor bijna een jaar neerleggen. Ook door een 'toevallige samenloop van omstandigheden' rond advies van de rekenkamer over de transparantie van toekennen van subsidies hielp hier niet bij.

Draai van 180 graden

Dus besloten de initiatiefnemers de verkiezingen af te wachten. Tijdens de coalitievorming probeerde het initiatief opnieuw voet aan de politieke gemeentegrond te krijgen door contact te zoeken met de coalitievormende partijen, de formateur, de nieuwe gemeenteraad en het uiteindelijke nieuwe college. Maar gehoor kwam er volgens Vink niet. "Alleen GroenLinks reageerde met een brief", zegt de Huizer.

Uiteindelijk volgde een gesprek met wethouder Rebel. Hieruit werd duidelijk dat het nieuwe college via de nota 'Wij Maken Huizen' de burgerparticipatie wel wilde aanpakken. "Maar daarvoor zagen ze geen bijzondere rol voor de Dorpsraad en zou een vervolgsubsidie voor de pilot in de wijken en buurten er niet komen. Het nieuwe college was 180 graden gedraaid."

Stekker eruit

Na lang overleg heeft de Dorpsraad uiteindelijk besloten de stekker uit het initiatief te trekken. Vink en zijn mede-initiatiefnemers vinden dit ontzettend jammer. "Je merkte dat de energie uit onze groep aan het wegvloeien was. Dus zagen we geen andere optie dan te stoppen. 7 maart hebben we de laatste vergadering voor formaliteiten zoals het oprichten van de jaarrekening en het verevenen van de rekening."

"Toen we begonnen hadden we echt de illusie dat we dit voor elkaar zouden krijgen. Het allerergste vind ik het uitblijven van de communicatie." Wel heeft Vink het gevoel dat ze alles geprobeerd hebben. "Ik zou niet weten wat we nog meer zouden moeten doen."