'Meer mensen naar stemhokje door droogte en hoosbuien'

Op basis van onderzoek verwacht het Hoogheemraadschap dat het opkomst percentage voor de waterschapsverkiezingen zal stijgen van 52 naar 56 procent van de kiesgerechtigden.

Dijkgraaf Remco Bosma: "Water doet er toe. Zeker nu. We staan midden in de samenleving en voor uitdagende keuzes. Hoe gaan we om met de gevolgen van extreem weer? Dat maakt de toekomst van ons water, de verkiezingen en het belang van stemmen actueler dan ooit."

Veiligheid en schoon water

Waterschappen beheren ons water. Ze zorgen ervoor dat we droge voeten houden door dijken aan te leggen en te onderhouden. Verder dragen de schappen zorg voor de kwaliteit van het oppervlakte water. Ze doen dat door rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren voor het geloosd wordt. Een voorbeeld van de invulling van die taak vinden we in Oosthuizen waar een nieuwe zuiveringsinstallatie gebouwd wordt.

Als de installatie eind van het jaar klaar is wordt het rioolwater van Oosthuizen, Beets, Schardam en Warder daar gezuiverd. Dijkgraaf Bosma is best trots op de nieuwe installatie, die gebruik maakt van de modernste zuiveringstechnieken: "Hier staat een zuivering die straks de helft van de energie kost en veertig procent minder ruimte kost, dus hartstikke mooi."