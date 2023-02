De Peiling: massatoerisme, vloek of zegen?

In deze zonnige voorjaarsvakantie wordt Texel weer druk bezocht door toeristen en dagjesmensen. Broodnodig voor het eiland, maar veel Texelaars hebben ook last van de drukte. Het eiland worstelt al jaren met het vinden van de juiste balans en daarom werkt de gemeente nu aan strengere regels.

Er gaan naar schatting een miljoen mensen per jaar naar het eiland, goed voor vier miljoen overnachtingen. De meningen over of Texel te vol is, zijn verdeeld. Dat het een belangrijke inkomstenbron is staat vast. Maar liefst 80 procent van de eilanders is afhankelijk van het toerisme.

Noord-Holland

Niet alleen Texel verkeert in een spagaat als het gaat om toerisme. Om het massatoerisme in Amsterdam te beperken geldt er vanaf half mei een blowverbod in de oude binnenstad. Ook wordt het alcoholverbod aangescherpt. Tot slot worden de sluitingstijden voor horeca en prostitutie vervroegd, zodat bewoners meer rust krijgen in de late nacht.

In Zandvoort konden door de grote stroom aan toeristen bewoners nergens hun auto kwijt. Daarom stijgt daar vanaf nu het parkeertarief van vier naar acht euro per uur. Ook in Amsterdam zijn ze de drukte zat en daar betaal je nu ook bijna acht euro per uur. Monnickendam daarentegen staat te springen om meer toeristen. Waar Marken en ook Volendam overspoeld worden door dagjesmensen laten ze Monnickendam links liggen.