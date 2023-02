Buspassagiers in zwaar weer: ook in Haarlem en omstreken minder haltes

Voor mensen die vaak gebruikmaken van de bus zijn het zware tijden. Het aantal bushaltes is afgenomen, blijkt uit onderzoek van Bureau Regio in samenwerking met de regionale omroepen. In Haarlem en omgeving zijn de meeste bushaltes verdwenen in de Waarderpolder en in Heemstede.

De twijfelachtige eer voor de gemeente waar de meeste bushaltes zijn verdwenen, is buurman Haarlemmermeer. Daar tellen we 61 minder opstapplaatsen, gevolgd door Emmen in het verre Drenthe met 57 haltes minder. De provincie Drenthe is ook de landelijke koploper als het gaat om verdwenen haltes.

Haarlem telde in 2018 nog 133 bushaltes en dat zijn er nu 127. Heemstede is van 29 naar 25 gegaan. Samen zijn er in de gemeentes dus tien haltes minder. Vooral industriegebied Waarderpolder in Haarlem moest het ontzien.

In totaal zijn er in Noord-Holland 253 bushaltes minder. Van de 3127 in 2018 zijn er in 2022 nog 2874 over. Een daling van 8 procent. De provincie met de grootste daling is dus Drenthe, hier zijn vergeleken met 2018 17 procent minder haltes. Van 894 zijn er daar vier jaar later 187 opstapplaatsen verdwenen.

Dunbevolkte gebied kan beter auto pakken

Alleen Flevoland en Zeeland laten positieve cijfers zien. In de nieuwste provincie van ons land kwamen er drie haltes bij en in Zeeland zijn dat er zelfs zeven. Wel zijn er in die provincie haltes verdwenen in dunbevolkte gebieden.

Volgens het onderzoek zijn het vooral die dunbevolkte gebieden met weinig inwoners, die het hardst getroffen worden door het wegvallen van bushaltes. Het wegvallen van de vele bushaltes ligt volgens de onderzoekers in het feit dat het aantal buslijnen is verminderd. Maar ook omdat de bus simpelweg op minder plaatsen een stop maakt.