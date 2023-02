Brandweerman Larry uit Ursem is nu zelf de klos: "Blij dat de rookmelder af ging"

"Normaal gaan wij na een brand meteen weg, maar dit is wel even anders." Waar Larry Krul uit Ursem normaal gesproken mensen uit de brand helpt, zat hij er nu middenin. De woning van de postcommandant van de blusgroep Ursem brandde van zondag op maandag deels af. Met dank aan zijn collega's bleef het voorste deel behouden.

Het huis van Larry staat in brand - Inter Visual Studio

Een vreemde gewaarwording was het. Staand op de weg, in wat snel bij elkaar geraapte kleding, ontving hij midden in de nacht zijn collega's. Die hadden al snel door dat het om het huis van 'hun' Larry ging. "Ik heb ze opgewacht en verteld waar ze zich op moesten stellen. Gelukkig was de inzet erg snel. En kwamen er ook snel collega's van andere groepen en een hoogwerker." Er stond weinig wind en de collega's van Larry handelden snel. "Anders was het leed nog veel groter geweest." Gekkenhuis Larry zit al 23 jaar bij de brandweer en is sinds 2015 postcommandant. Een woningbrand, hij heeft er al zo vaak meegemaakt. Hij weet precies hoe het is, en toch ook weer helemaal niet. "Normaal gesproken blussen we de brand en vertrekken we weer. En zeggen we: 'Dat hebben we goed gedaan'. Dan zit je niet met de ellende achteraf. Nu wel. Er is nu een schade-expert bezig in huis. Gisteren was ik alleen maar aan het regelen en bellen. Het is echt een gekkenhuis, waarin je terecht komt."

De brandweer aan het werk bij 'hun' Larry - Inter Visual Studio

Om een uur of vier 's nachts werd Larry gewekt door de rookmelder. Wat blijkt: foute boel in het achtergedeelte van zijn woning. "Ik rook al snel een vieze lucht en zag al veel rook in de woonkeuken. Toen heb ik meteen 112 gebeld. Ik zei tegen mijn vriendin dat ze de kinderen wakker moest maken en naar buiten moest gaan. Die zijn vreselijk geschrokken." Zuurstof Larry pakte nog snel de hond op en wachtte op straat zijn collega's op. "Pas toen ze ter plekke waren kwamen de vlammen naar buiten. Boven is het helemaal uitgebrand, beneden is er minder brandschade, maar is alles wel zeiknat. Ook is het plafond deels ingestort. Met wat zuurstof erbij kan het snel gaan, daar weet ik alles van. Ik ben heel blij dat de rookmelder zijn werk deed." Zo bewees de blusgroep van Ursem andermaal zijn waarde. De toekomst van de vrijwillige brandweer in het dorp is ongewis, want sluiting is nog altijd een optie in het reorganisatieplan van de Veiligheidsregio. "Gelukkig zijn we er nog", zegt Larry. "En ook nog eens megasnel."

Een deel van de blusgroep Ursem - Brandweer Ursem / Facebook