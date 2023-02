Auto's crashen in West-Friesland, inzittende uit voertuig bevrijd in Zwaagdijk-Oost

In West-Friesland hebben gisteravond meerdere auto-ongelukken plaatsgevonden. Zo raakte een auto met drie personen van de Westfrisiaweg af in Zwaagdijk-Oost, waarbij één van de inzittenden uit het voertuig bevrijd moest worden. In Bovenkarspel crashte een 19-jarige bestuurder tegen een betonnen paal. En in Wervershoof belandde een auto op de kop nadat het van een dijk raakte.

Een auto met drie personen raakte gisteravond rond 23.30 uur van de Westfrisiaweg (N307) in Zwaagdijk-Oost af en crashte in een weiland. Volgens de politie had een van de inzittenden hierdoor zwaar letsel aan een been en het aangezicht opgelopen. Deze 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats was door het ongeluk uit de auto geslingerd.

De tweede inzittende, een 30-jarige persoon, raakte door het ongeluk bekneld in de auto en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. De bestuurder van het voertuig raakte lichtgewond, maar is net als de andere twee door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Ambulancepersoneel van een eerder opgeroepen trauma-helikopter heeft eerste hulp verleend, maar kon daarna weer vertrekken.

Uit een blaastest bij de 32-jarige bestuurder kwam naar voren dat de man waarschijnlijk een te hoog alcoholpercentage had. In het ziekenhuis is er ter controle nog een extra bloedproef afgenomen.

