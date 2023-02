Gemeente test Amsterdamse tuinen op lood in de grond: "Maak me een beetje zorgen om mijn frambozen"

Giftig lood in je tuin, dat klinkt als een risico en dat is het mogelijk ook. De gemeente wil daarom in de komende jaren in beeld krijgen hoe groot het 'loodprobleem' is in Amsterdamse tuinen. Johannes meldde zijn tuin in de Baarsjes aan voor de zogenoemde 'lood in de bodem-check' door een expert van de gemeente.

Vooral jonge kinderen tot zes jaar zijn er gevoelig voor, omdat ze het kunnen inslikken tijdens het spelen. "Lood heeft effect op het leervermogen van jonge kinderen", zegt bodemadviseur van de gemeente Fabiola van der Pol. "Het is vooral risicovol als je structureel verontreinigde bodem inslikt. Als het incidenteel is, dan is het niet zo'n groot probleem", legt ze uit.

Lood zit al eeuwenlang in de Amsterdamse grond. Uit onderzoek van het RIVM in 2015 blijkt dat looddeeltjes in de bodem gevaarlijk kunnen zijn als je ze binnenkrijgt. Het zit vooral in de bovenste grondlaag doordat het vroeger veel in afval zat dat werd gebruikt om de grond hoger te maken.

Daarom heeft de gemeente sinds vorig jaar een gratis 'lood in de bodem-check' in het leven geroepen. "In 15 procent van de tuinen treffen we fors verhoogde loodwaarden aan", zegt Van der Pol. Dat dit pas acht jaar na het onderzoek van het RIVM mogelijk is, komt volgens de adviseur doordat andere plekken eerst aan de beurt waren: "We zijn gestart met het checken van speelplaatsen, omdat daar het meest intensief gebruik wordt gemaakt van de bodem. Dat was een groot project waar we jaren mee bezig zijn geweest. En zo proberen we stapje voor stapje steeds meer locaties aan te pakken."

Test duurt half uurtje

Johannes uit de Baarsjes meldde zich aan om de bodem in zijn tuin te laten checken: "Amsterdam en lood hoor je al heel lang, dus ik was geïnteresseerd of het hier ook zit." De loodadviseur gaat heel secuur te werk; ze boort een klein gat op verschillende plekken in de tuin. Met een speciaal apparaat meet ze het loodgehalte in de grond. "Het duurt maar een halfuurtje", zegt Van der Pol enthousiast.