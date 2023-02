Auto rijdt van dijk in Wervershoof, vier gewonden naar het ziekenhuis

Een auto met vier mensen erin is vanavond rond 20.50 uur van de Kagerdijk afgereden in Wervershoof. De auto kwam op zijn kop terecht. Een woordvoerder van de politie vertelt dat alle vier de inzittenden overgebracht zijn naar het ziekenhuis.

De auto reed van de zo'n vijf meter hoge dijk af naar beneden en kwam onderaan op zijn kop tot stilstand. "Het is op het moment nog onduidelijk wat er gebeurd is", vertelt een woordvoerder van de politie. "Er zaten vier mensen in de auto, zij zijn alle vier naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend."

Volgens een getuige is in ieder geval een van de gewonden uit de auto bevrijdt door de brandweer.