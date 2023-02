Auto rijdt van dijk in Wervershoof, twee gewonden naar het ziekenhuis

Een auto met vier mensen erin is vanavond rond 20.50 uur van de Kagerdijk afgereden in Wervershoof. De auto kwam op zijn kop terecht. Een woordvoerder van de politie vertelt dat twee inzittenden overgebracht zijn naar het ziekenhuis.

Volgens een getuige is in ieder geval een van de gewonden uit de auto bevrijdt door de brandweer.

De auto reed van de zo'n vijf meter hoge dijk af naar beneden en kwam onderaan op zijn kop tot stilstand. "Het is op het moment nog onduidelijk wat er gebeurd is", vertelt een woordvoerder van de politie. "Er zaten vier mensen in de auto, twee daarvan zijn overgebracht naar het ziekenhuis."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]