Amsterdam verwerkt in nieuw Feyenoord-shirt

Het gaat onder meer om het derde wedstrijdtenue in de kleuren zwart en roze. Dat shirt kost 90 euro. Op het label staat het adres Hoogoorddreef 9a in Zuidoost, vlakbij de Johan Cruijff Arena, waar kledingmerk Adidas gevestigd is. Het shirt zelf is wel in Thailand gemaakt.

Niet alle Feyenoord-fans kunnen het waarderen. "Dat kniplijntje zit er niet voor niets he", schrijft een van hen. Een ander: "Ik zou het gewoon lekker in de fik zetten." In Amsterdam levert het wel weer wat gegrinnik op.