Boerenpartij BBB krijgt voet aan de grond in Amsterdam: 'Ik begrijp het wel'

Een boerenpartij die populair is in de hoofdstad, het klinkt tegenstrijdig. Toch is het zo: de BoerBurgerBeweging (BBB) zou volgens een eerste peiling 5 procent van de zetels in Amsterdam kunnen bemachtigen. Maar waarom krijgt een partij die naar eigen zeggen 'de stem van en voor het platteland' verdedigt steun in een grote stad als Amsterdam? Op het Buikslotermeerplein klinken gemengde geluiden.

"Ik zou niet weten waarom mensen in de stad voor BBB zouden kiezen," zegt een vrouw. "Misschien hebben ze zich door Caroline van der Plas laten betoveren." Een andere jongen herkent dit: "In de provincie is het wel logisch, maar hiero ook zo veel?" Hij heeft niks tegen de partij, maar de BBB-thema's kunnen hem niet zo veel schelen, voegt hij toe.

Vincent Valk, de enige Amsterdamse BBB-kandidaat voor de Provinciale Staten, vindt zijn partij wél relevant voor Amsterdammers: "Het is een misvatting dat we alleen voor boeren opkomen, we zijn er ook voor de burgers. Iedereen moet driemaal daags eten en dat komt bij de boeren vandaan. Daar ligt de connectie tussen de twee werelden."

Ook dat geluid vindt weerklank op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. "Ik vind het goed wat ze doen, we eten er toch van?" Anderen vinden het fijn dat BBB een relatief jonge partij is. "Het is weer iets anders, iets vernieuwender. Ik zou wel op ze kunnen stemmen. Vroeger stemde ik SP of PvdA, maar dat is het ook niet meer helemaal."

'Proteststem'

Deze potentiële BBB'ers in Amsterdam komen waarschijnlijk van partijen als Forum voor Democratie, de PVV of JA21, denkt Jeroen Slot, verantwoordelijk voor de peiling bij O&S, het statistisch onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam.

"Dit zijn mensen die al vaker op dit soort protestpartijen gestemd. Zoveel actieve boeren zijn er niet in de gemeente Amsterdam. Maar de partij staat voor meer dan stikstof en de positie van boeren. Juist dat element van protest zorgt ervoor dat deze partij ook in Amsterdam stemmen wint."