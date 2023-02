Noord-Holland aA nl Sober leven voor een negatieve footprint

Onze 'kierenkoning' Peter Boers geeft wekelijks advies over verduurzaming van een huis. Zelf geeft hij het goede voorbeeld want met zijn 'nul-op-de-meter-woning' en een biologische bed & breakfast, zorgt hij zelfs voor een negatieve footprint. Maar duurzaam leven lijkt wel een familie-eigenschap want ook zijn broer Ernst is besmet met het 'groene virus'. Deze week laten de broers zien hoe duurzaam je kunt leven..

Dit voormalige bollenveld in 't Zand is met hulp van Peter een natuurterrein geworden

