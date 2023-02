Opnieuw stakingen in het streekvervoer, morgen de eerste dag

"We kunnen nu niet meer opgeven", zegt hij tegen NH Nieuws. De afgelopen tijd is er al veel gestaakt in het streekvervoer, maar is het niet tot een CAO-akkoord gekomen. "We hebben de vorige stakingen gezien dat de bereidheid onder de chauffeurs heel hoog is. We hopen niet dat de staking 15 dagen duurt, maar we hebben hiervoor gekozen om duidelijk te maken dat we ervoor blijven gaan." Hij vertelt dat er op het moment geen onderhandelingen plaatsvinden tussen de werkgevers en de vakbonden.