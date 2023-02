Politie zoekt nog naar verdachten van woningoverval in Zaandam afgelopen zomer

De politie is nog hard op zoek naar de verdachten van de overval aan de Stadskwekerij in Zaandam op 30 augustus vorig jaar. De 57-jarige bewoner van het huis werd door twee mannen vastgebonden en raakte gewond.

Om 4.30 uur die dinsdagochtend komt de 57-jarige bewoner thuis. Hij wordt door twee overvallers overmeesterd die hem vastbinden en mishandelen. Even later verlaten ze de woning met een kistje vol geld.

Als de twee mannen weg zijn, weet de bewoner zichzelf te bevrijden en belt hij de politie. Om 6.45 uur werd de overval gemeld bij de politie. De man is gewond geraakt en wordt naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is inmiddels niet meer op zoek naar getuigen van de overval, vertelt een woordvoerder over de beelden die vandaag naar buiten zijn gebracht. "We zijn op zoek naar de naam van de verdachte in beeld", vertelt hij. "We hopen dat iemand hem herkent en zijn naam weet."

Tekst gaat door onder de foto van de verdachte.