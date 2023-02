Maak kans op een gratis advies van energiecoach Peter

Dat Peter met recht de kierenkoning van Noord-Holland genoemd kan worden, blijkt bij een bezoek aan zijn eigen huis in Heiloo. Hij heeft nul op de meter en ook een negatieve voetafdruk. Die voetafdruk geeft aan hoeveel stroom je verbruikt, wat je eet en hoeveel afval je achterlaat. Om dat te bereiken leeft Peter sober, eet vegetarisch en drinkt hij alleen water, want koffie kost volgens hem zeven procent van de ontbossing op aarde.

Daarnaast steekt Peter geld dat hij niet nodig heeft in natuurontwikkeling. Met de opbrengst van zijn biologische bed & breakfast heeft hij in twintig jaar tijd 100.000 euro geïnvesteerd in onder meer natuurgebied het Mosselwiel in 't Zand. Waar vroeger tulpen bloeiden, lopen nu weidevogels rond.

Een energieneutraal huis heeft hij bereikt met zonnepanelen, een warmtepomp, driedubbel glas en een sedum dak. Inmiddels geeft hij als energiecoach zijn kennis door aan anderen. Uit onderzoek van de gemeente Alkmaar blijkt dat zijn adviezen door 64 procent van de mensen wordt opgevolgd.

