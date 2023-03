IJmuiden aA nl De revolutionaire geschiedenis van de IJmond door de ogen van Conny Braam

IJmuiden, de stad van de hoogovens, van de vissers en de kanaalgravers en de stad van schrijver Conny Braam. Hier, in de IJmond, liggen haar wortels en hier schreef zij ook haar laatste, heel persoonlijke boek, 'De revolutie van Pelle', over haar familiegeschiedenis én over de geschiedenis van haar stad.

"Mijn vaders familie woonde hier, in het huisje naast dat van mij. Ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond en ben de hele wereld over gereisd, maar toen ik hier in IJmuiden kwam wonen, voelde het als thuiskomen. Hier hoor ik, hier blijf ik ook." Optelsom van de generaties voor je Braam schreef al eerder over haar familie, maar altijd over de mannelijke lijn. Deze keer wist ze: het moet over de vrouwen gaan: "Het is een diep gevoel van verbondenheid met het verleden, weten dat je een optelsom bent van al die generaties voor je. Wil ik begrijpen wie ik ben, dan moet ik terug in de geschiedenis." En terug in de geschiedenis ging Conny. Aan de hand van oude kranten reconstrueerde ze de geschiedenis van de gewone man in IJmuiden. Braam: "Ik vond heel veel in de krant 'Recht voor Allen', een krant voor gewone mensen, waarin hun leven beschreven wordt, heel anders dan bijvoorbeeld het deftige 'Handelsblad'. In Recht voor Allen vond ik aankondigingen van bijeenkomsten voor arbeiders met toespraken van de socialist en later anarchist Domela Nieuwenhuis, een naam die wat mij betreft zingt door de geschiedenis." Tekst gaat door onder de foto.

Vooral met het verhaal van haar oma vertelt Braam ook het verhaal van de omgeving. Door de ogen van Keet Pelle zie je de opkomst van het socialisme en het communisme in de havenstad.

De revolutie van Pelle gaat over drie generaties vrouwen. Een anarchistische oma, een ambitieuze moeder en een rebelse dochter, "Mijn oma was een echte anarchiste, mijn moeder had de ambitie om zich op te werken uit de armoede van de IJmond en die rebelse dochter, dat ben ik zelf. Het boek gaat over het verlangen naar de revolutie."

"Ja, dit had mijn oma wel goed gevonden" Conny Braam - Schrijver

Net als haar grootmoeder en haar familie is Braam al jong activistisch. In 1971 richt zij de Anti-Apartheidsbeweging Nederland op. "Ik denk dat ik heb gedaan wat mijn oma had willen doen. Zij had denk ik met goedkeuring naar mij gekeken." "Nu heb ik zelf een dochter en een kleindochter. Ik hoop natuurlijk dat mijn kleindochter ook later de barricades op gaat en dat zij dan denkt: 'Ja, dit had mijn oma wel goed gevonden'."

Het boek 'De revolutie van Pelle' ligt nu in de boekwinkel.