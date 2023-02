Gemeenten doneren massaal geld aan slachtoffers aardbeving, behalve Landsmeer

Bijna alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland doneren minimaal een euro aan de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije, alleen Landsmeer doet niet mee. Volgens locoburgemeester Jacobien van Boeijen geeft de gemeenschap geen signalen voor een wens om een bijdrage te doen: "Het college is van mening dat we mede om die reden terughoudend moeten zijn met het inzetten van lokaal gemeenschapsgeld voor Internationale hulp."

In Edam-Volendam wordt er gezamenlijk zo'n 37.000 euro betaald. Dit is één euro per inwoner. Dit is ook wat gemeentes Wormerland en Zaanstad overmaken aan Giro 555.

In Oostzaan wordt er twee nullen minder dan in Purmerend overgemaakt, namelijk 1.000 euro. Dat is nog altijd meer dan in Landsmeer, waar de hand op de knip wordt gehouden. "Het college heeft geen signalen gehad dat er vanuit de raad noch de gemeenschap de wens was om een gemeentelijke bijdrage te doen op Giro555. Het college is van mening dat we mede om die reden terughoudend moeten zijn met het inzetten van lokaal gemeenschapsgeld voor Internationale hulp", legt locoburgemeester Jacobien van Boeijen uit.

Volgens de locoburgemeester zijn inwoners wel altijd welwillend om in actie te komen. "Dat is ook gebleken uit eerdere initiatieven, bijvoorbeeld rondom de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Dat zal in de toekomst naar verwachting niet anders zijn."