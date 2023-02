Twee 14-jarige jongens beroofd in Schalkwijk, een van hen geslagen

Twee 14-jarige vrienden zijn gisteravond rond 18.45 uur door drie jongens beroofd aan de Waddenstraat in de Haarlemse wijk Schalkwijk. Daarbij is één van de jongens geslagen.

De twee vrienden liepen van winkelcentrum Schalkwijk naar de Waddenstraat toen ze merkten dat ze werden gevolgd door drie jongens. In de Waddenstraat worden ze vastgegrepen en moeten de tieners hun spullen afgeven.

Een van de 14-jarige jongens weet daarna te vluchten, maar zijn vriend wordt geslagen door de belagers. Die rennen, met de spullen van de vrienden in hun handen, weg in de richting van de Europaweg. De politie is gisteravond een onderzoek gestart, maar heeft nog niemand aangehouden. Van twee van de verdachten is een signalement. De politie is op zoek naar een jongen van 15 en een jongen van 16 jaar oud.

Jonge verdachten

Eind vorig jaar zijn er ook verschillende berovingen geweest waarbij tieners werden gedwongen door andere tieners om hun spullen af te geven. De politie weet nog niet of er een verband is met deze eerdere berovingen. "Als er sprake is van soortgelijke incidenten, zal er zeker onderzoek worden gedaan naar een mogelijk verband", laat de woordvoerder weten.