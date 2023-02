Februaristakingen herdacht: 'Hilversumse stakingen aan één man te danken'

Op de exacte plek waar de ingang van de bekende Seintoestellenfabriek stond, werd zondag uitgebreid stilgestaan bij de februaristakingen van 1941 in Hilversum. In het winkelcentrum Seinhorst kwamen mensen bijeen om de dappere stakers te herdenken.

Dat er ook in Hilversum werd gestaakt is te danken aan Hilversummer Gerrit Meerbeek, hij werkte bij de fabriek van Fokker in Amsterdam Noord. Daar was hij getuigen van de stakingen in de hoofdstad en vertelde bij de bekende Seintoestellenfabriek dat de werknemers dit ook moesten doen.

Het gevolg was dat er meerdere fabrieken in de omgeving gingen staken en in grote getallen naar het stadhuis werd gelopen.

Lijn naar het heden

Bij de herdenking wordt ook een duidelijke lijn naar het heden getrokken. "We zitten nu ook met onrust in de wereld en het is goed dat mensen stelling durven nemen", zegt pastoor Jules Dresmé. "Ook mensen die nu in landen met onderdrukkende regimes zijn en toch wat laten horen. Daar heb ik groot respect voor."