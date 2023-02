Staking minder: lonen bloemenveiling gaan omhoog, maar 'eindbod nog steeds mager'

Acties en stakingen op de bloemenveiling in Aalsmeer gaan definitief niet door. Het is vakbonden FNV en CNV gelukt om bij Royal FloraHolland een betere cao af te dwingen. De lonen en reisvergoeding voor veilingmedewerkers gaan omhoog.

In eerste instantie zouden medewerkers van de veiling in Aalsmeer, Rijnsburg, Naaldwijk en Eelde er honderd euro per maand bij krijgen en vanaf maart een structurele loonsverhoging van drie procent. Dat gaat nu met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. Vanaf 1 mei komt hier nog een half procent bij en de reiskosten gaan omhoog naar 21 cent per kilometer. Royal FloraHolland belooft daarnaast de communicatie met medewerkers te gaan verbeteren.

'Nog steeds mager'

Royal FloraHolland belooft daarnaast de communicatie met medewerkers te gaan verbeteren."Het is nog steeds mager", laat bestuurder bij FNV Jeroen Brandenburg weten. "Acties zijn voorlopig in ieder geval van de baan", verzekert hij. De bonden hebben behoorlijk moeten vechten voor de verbeteringen in de cao. Dit was ronde acht in de onderhandelingsgesprekken. Ook vandaag was er nog 'even geboks', aldus Brandenburg.

De bonden gaven de veiling afgelopen vrijdag al iets meer ruimte. Eigenlijk wilden zij op die dag voor 12.00 uur horen dat de eisen van 800 medewerkers van de vier locaties van de veiling zouden worden ingewilligd. De toezegging om opnieuw in gesprek te gaan was toen genoeg om aangekondigde acties 'on hold' te zetten. Ook organiseerden ze op de veiling in Aalsmeer een terugfluitactie. Het resultaat is te zien in de video hieronder.

