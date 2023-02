Politie bevestigt: slachtoffer (21) in woning Amsterdam-Noord door misdrijf om het leven gekomen

Het lichaam dat gisteravond in een woning in de Vegastraat in Amsterdam-Noord is gevonden, is van een 21-jarige man. Volgens de politie woonde hij in het huis en is hij om het leven gebracht.

De man woonde volgens omwonenden samen met zijn moeder, een broer en twee zussen in de woning, maar was gisteravond alleen thuis. Het is onduidelijk hoe hij om het leven is gebracht.

De politie laat weten dat er gisteren rond 21.20 uur een melding binnenkwam bij de meldkamer. Agenten werden daarna naar de Vegastraat gestuurd.

"Aldaar zou een bezorgde kennis van het slachtoffer buiten de woning staan", schrijft de politie. "Eenmaal ter plaatse treffen de politiemedewerkers een lichaam aan waarvan duidelijk is dat deze door een ernstig geweldsmisdrijf om het leven is gekomen."

Volgens getuigen zou er eerder in de avond een ruzie zijn geweest in de woning. De straat in Tuindorp Oostzaan is al sinds gisteravond afgezet. De forensische opsporing heeft er een container neergezet en doet nog altijd onderzoek.