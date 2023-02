Trams 7 en 17 rijden vanaf volgende week weer door de Kinkerstraat

Vanaf volgende week maandag is het op de Kinkerstraat weer mogelijk om de tram te pakken. Door werkzaamheden in de straat werden de lijnen 7 en 17 bijna een jaar lang omgeleid.

Tijdens de werkzaamheden is de Kinkerstraat onder meer opnieuw bestraat. Er is nu een bredere fietsstrook en het is de bedoeling dat de tramhalte toegankelijker is voor rolstoelgebruikers. Ook de tramrails is vernieuwd.

Mensen die niet op maandag kunnen wachten, kunnen vrijdag al meerijden met een testrit over de Kinkerstraat. Tussen 13.30 en 14.30 uur rijden er drie historische trams, die beginnen bij de halte op de Nicolaas Beetsstraat. De ritjes duren ongeveer een half uur. Aanmelden voor een testrit kan via [email protected].