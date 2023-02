Auto's de bietenbrug op bij omleiding Burgwal: 'Heb zelf maar een bord geplaatst'

Keren en draaien, zelfs tegen het verkeer inrijden. Bewoners van de Burgwal in Haarlem zitten er flink mee in hun maag: automobilisten die geen idee meer hebben waar ze heen moeten. Vanwege werkzaamheden op de Lange Herenvest wordt het verkeer omgeleid via de Burgwal. Niets aan de hand zou je denken, maar bestuurders komen - niet zelden gefrustreerd - steeds weer uit op het beginpunt.

Door de afsluiting van de Lange Herenvest, een belangrijke verkeersader die parallel loopt aan de Burgwal, krijgen automobilisten nu de keuze: je rijdt verder over de Schalkwijkerstraat richting de Oude Schipholweg of je rijdt via de Burgwal Haarlem uit. Het grote probleem bij optie twee is dat je telkens weer uitkomt op het punt waar je bent begonnen: de Burgwal dus.

Beatrijs Wijnberg woont om de hoek in de Antoniestraat. Ze beaamt dat het verkeersbord voor verwarring en zorgt. "Het is een gevaarlijke situatie en ze rijden hard. Ze hebben geen idee waar ze heen moeten. Automobilisten denken aan het einde naar rechts te kunnen, maar dat mag niet. En dan heb ik het nog niets eens over de trillingen van het zware verkeer."

"Het is ongelooflijk. De fout ligt in dit geval echt bij de gemeente en dan met name bij de bewegwijzering die niet deugt", zegt Paul stellig. "Mensen denken dat ze hier rechtdoor kunnen, maar aan het einde kan je maar één kant op en kom je aan de andere kant van het water weer terug. Dus de mensen rijden een rondje. En dat gaat de hele dag zo door. Het is waanzinnig."

Een automobilist die niet met naam genoemd wil worden, beaamt dat het niet duidelijk is aangegeven. "Ik dacht dat ik hier door kon rijden, maar aan het einde moet je twee keer links en ben je weer terug waar je vandaan kwam. Als je haast hebt, is het super irritant om hier een rondje te moeten rijden. Dat is natuurlijk voor niemand leuk."

"Ik ga hier niet staan, ik ben het zat. We hebben de gemeente weer brieven gestuurd en we hopen dat ze eindelijk tot actie overgaan", zegt de 65-jarige Haarlemmer. De oplossing is volgens Paul simpel: "Er moet hier een goed bord komen met de tekst: 'geen doorgaand verkeer mogelijk'. Dan rijden de mensen hier niet voor niets in en volgen ze de gebruikelijke omleiding. Laten de mensen het alstublieft niet meer proberen om hier in te rijden, want het heeft echt geen zin."

Reactie gemeente Haarlem

"Sinds het afzetten van de rijrichting op de Lange Herenvest richting de Amsterdamse poort is er in toegenomen mate sprake van sluipverkeer langs de Burgwal. Er wordt gekozen om niet de omleiding te volgen maar een sluiproute te nemen.

Afgelopen woensdag zijn er in samenspraak met de bewoners van de Raamsteeg en de Kerkhofstraat (zijstraten van de Burgwal en Lange Herenvest, red.) wegversperringen geplaatst in deze straten. De wijk is nu alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en het is niet meer mogelijk om die als sluiproute te gebruiken. Om de drukte te beperken, zijn we met de verkeersadviseur van de politie in gesprek om te kijken hoe we het bord kunnen verduidelijken.

Daarnaast blijven we zelf aanwezig in de wijk en in dialoog met wijkvertegenwoordigers en bewoners om te kijken hoe we de situatie verder kunnen verbeteren."