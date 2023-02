Oekraïense vrouwen in tranen na vernieling van mozaïekbank in Zaandam

De mozaïekbank aan de Gedempte Gracht in Zaandam gemaakt door Oekraïense vluchtelingen is vernield. Vijftig Oekraïense vrouwen hebben negen maanden lang aan de bank van gewerkt en slechts een paar dagen na de onthulling zijn de eerste beschadigingen al te zien. "Met tranen in onze ogen hebben we de foto's bekeken", vertelt Vitalina Kozlenko die aan de bank heeft gewerkt.

Het was veel werk om de bank te maken en de Oekraïense vrouwen hebben zo'n 50.000 steentjes geplakt. Toch is de bank veel meer dan alleen een bank. Zo vertelt de Oekraïense Bogdana Postrygan, die voor de oorlog al naar Nederland is gekomen:

"De sofa heeft me echt geholpen dit zware jaar te doorstaan", zegt ze. "Het is een mooi project, als mensen dit soort werk doen stellen ze zich open voor anderen. Ze beginnen te praten en uiten hun gevoelens. We zijn goede vrienden geworden bij deze sofa, we horen veel verhalen en worden steeds hechter. We lachen en huilen hier."

Afgelopen vrijdag, precies een jaar nadat de oorlog uitbrak in Oekraïne, werd de bank door burgemeester Jan Hamming onthuld. NH Nieuws was hier aanwezig. Tekst gaat verder onder video.