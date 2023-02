Vrachtwagenverbod op omleidingen A.C. de Graafweg na klachtenregen bewoners

Op verschillende omleidingsroutes van de A.C. de Graafweg geldt vanaf volgende week een vrachtwagenverbod. Dat hebben de provincie Noord-Holland en gemeentes Medemblik en Opmeer vandaag bekendgemaakt. Buurtbewoners hebben meermaals geklaagd over het vrachtverkeer, dat vanwege werkzaamheden omgeleid wordt en overlast geeft op de verouderde wegen.

Wegwerkzaamheden vanwege een herinrichting van de A.C. de Graafweg zorgen er voor dat het verkeer de afgelopen weken omgeleid moet worden. Dit gebeurt onder andere over de Spanbroekerweg in Spanbroek en de Westerstraat in Sijbekarspel.

Sinds de wegafsluiting komen er bij de provincie en gemeenten veel meldingen binnen over de overlast van vrachtverkeer op deze lokale omleidingsroutes. Fietsers en voetgangers voelen zich niet meer veilig op de weg. Bewoners melden geluidsoverlast, trillingen en kapotgereden bermen.

De provincie Noord-Holland en de twee West-Friese gemeenten lieten vorige week weten dat zij tevreden waren over de extra genomen maatregelen op de omleidingsroutes, en dat zij nog verder overleg zouden voeren over een tijdelijk verbod voor vrachtverkeer. Inmiddels hebben ze hier een besluit over genomen.

Bestemmingsverkeer

Vandaag is namelijk bekend geworden dat er een tijdelijk verbod voor vrachtverkeer wordt ingesteld op de Westerstraat, Tramweg en Wadway. Het verbod gaat op maandag 6 maart in en duurt tot half april, als de eerste fase van de wegafsluiting op de A.C. de Graafweg is afgerond.

Het tijdelijke verbod geldt niet voor vrachtwagens van bewoners en bedrijven aan de lokale omleidingsroutes, en voor hun leveranciers. Zij kunnen een speciaal vignet bij de provincie aanvragen waarmee aangetoond kan worden dat zij een ontheffing hebben.