Bezoeker (68) valt van trap in Theater de Kampanje Den Helder en overlijdt

Afgelopen zaterdag viel na afloop van een concert in theater De Kampanje in Den Helder een man van de trap naar de garderobe. De 68-jarige man kwam met zijn hoofd op de betonnen vloer terecht en is nu aan zijn verwondingen overleden. “Heel heftig”, reageert Kim Smit namens het theater aan Regio Noordkop.

“We zitten hier nu zeven jaar en in die tijd zijn er tienduizenden mensen over die trap gegaan. Dat is altijd goed gegaan, dus het is op zich gewoon een veilige trap, dit was echt een heel tragisch en noodlottig ongeval", vertelt Smit verder. De man had na de val een ernstige hoofdwond en is nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer overleed later daar later aan zijn verwondingen.

Flinke indruk op personeel

Medewerkers van de schouwburg hebben dit nog niet eerder meegemaakt. Zondag zijn medewerkers die zaterdagavond aan het werk waren bij elkaar gekomen. "Dus zoiets maakt flinke indruk”, vertelt Smit. “Natuurlijk komt dan de vraag naar voren of het te voorkomen is, maar heel eerlijk denk ik van niet. Van de trap vallen is in de thuissituatie het meest voorkomende ongeval en ja, dat kan dus ook bij ons gebeuren. We gaan zeker kijken of we de trap op een of andere manier iets veiliger kunnen maken, maar los daarvan is het gewoon een noodlottig ongeval geweest.”

Er wordt verder geen onderzoek gedaan door de politie. Ze gaan uit van een noodlottig ongeval.