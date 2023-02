Amsterdam aA nl Simpel en basaal leven: Ernst leefde 20 jaar als Middeleeuwer

Ernst Boers is kampioen duurzaam leven. Hij woonde en werkte twintig jaar lang onder Middeleeuwse omstandigheden en kookte dagelijks op een houtvuur. Ernst streeft naar een eenvoudig en basaal leven met een minimale footprint. Maar hij gelooft wel dat de technische ontwikkeling daarbij een belangrijke rol speelt. De uitvinding van het gasfornuis zag hij dan ook als een enorme vooruitgang. "Veel schoner dan hout of turf."

Ernst Boers bij middeleeuwse boerderij - marcruyg/nhnieuws

Zo'n twintig jaar lang woonde en werkte Ernst in het themapark Archeon in Alphen aan de Rijn. Als schoenlapper leerde hij het publiek over het sobere en eenvoudige leven in de Middeleeuwen. Voor hem persoonlijk was het een periode van bezinning waar hij de grenzen van het leven leerde kennen. Hij werd zich daar bewust wat de mens allemaal aankan. Maar ook na zijn tijd in het Archeon bleef Ernst kritisch kijken naar het moderne leven. Voor hem geen groot huis, snelle auto of luxe vakantie. Hij heeft genoeg aan een klein appartement met tweedehands meubels, reist met de trein en kleed zich opvallend maar sober. Maar als 'Middeleeuwer' gelooft hij wel in de techniek. De tekst gaat door na de foto.

Interieur van de Middeleeuwse boerderij - marcruyg/nhnieuws

Door de moderne veredelingstechniek van ons graan, is de opbrengst vele malen groter dan honderden jaren geleden, zo stelt Ernst. "Daardoor kunnen we de wereldbevolking veel betrouwbaarder voeden dan voorheen." Ook over een mogelijke stijging van de zeespiegel maakt hij zich geen zorgen. "Het gaat steeds beter. We zijn steeds beter in staat om om te gaan met rampen", aldus de rasoptimist.

"Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan" Ernst Boers

Kennis vergaren is voor Ernst het allerbelangrijkste en daarbij kiest hij liever niet de makkelijkste weg. Zijn levensmotto luidt dan ook: "Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan." Want wie kiest voor de moeilijke weg, vergaart meer kennis en weet dus meer. Mensen die veranderingen zoals verduurzaming, beschouwen als een druppel op een gloeiende plaat, ziet Boers als pessimisten. Zelf gelooft hij in de vele druppels die een emmer uiteindelijk doen overlopen. Dat zijn de optimisten die geloven in een betere wereld.

Ernst Boers - marcruyg/nhnieuws