Drugsteam politie Haarlem keert terug om jongeren uit de criminaliteit te houden

Op verzoek van burgemeester Jos Wienen en meerdere partijen in de gemeenteraad gaat de politie in Haarlem weer een speciaal 'drugsteam' inzetten. Het team moet de strijd aangaan met drugscriminaliteit onder jongeren.

De lokale partijen Hart voor Haarlem, Jouw Haarlem, OP Haarlem en de SP dienden vorige week een motie in waarin de gemeente werd opgeroepen het drugsteam weer in te zetten. Drugshandel heeft een ontwrichtende werking op de samenleving, schrijven de partijen. Vooral jongeren lopen het risico om op het verkeerde pad te raken, omdat er snel veel geld valt te verdienen. Die motie werd door een groot aantal partijen aangenomen, al bleek dat eigenlijk niet meer nodig.

Extra geld

Bij de behandeling van het integraal veiligheids- en handhavingsbeleid voor de komende jaren liet burgemeester Wienen namelijk weten dat hij al met de politie had gesproken over de terugkeer van het drugsteam. Dat werd in 2020 opgericht, maar is al een tijdje niet meer actief vanwege het personeelstekort bij de politie.

De burgemeester liet de raad weten dat de politie belooft het drugsteam opnieuw te formeren. Dat team gaat niet permanent aan de slag, omdat daar geen capaciteit voor is. Wel gaat het drugsteam regelmatig drugsacties uitvoeren in de stad. "Dat is het maximaal haalbare", legde Wienen de raadsleden uit.

De inzet van het drugsteam kost geld. Wienen moet nu eerst een voorstel bij het college van burgemeester en wethouders neerleggen om er extra geld voor uit te trekken. Vervolgens neemt de gemeenteraad het definitieve besluit. Dat lijkt een formaliteit; een raadsmeerderheid steunt dat voorstel.