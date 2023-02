Automobilist stapt uit in wasstraat: klem tussen auto en machine

De automobilist was volgens de politiewoordvoerder aanspreekbaar en is korte tijd nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna werd de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. De politie heeft het voertuig uit de wasstraat in Zwaag gereden.

Eenmaal aangekomen op de Oostergouw bleek dat de bestuurder tijdens een wasbeurt van de auto geprobeerd had uit te stappen, waarna deze klem raakte tussen de deur van het voertuig en de machine. De persoon kon redelijk snel bevrijd worden, waardoor de tweede ingeschakelde brandweerauto onnodig bleek. Een kwartier na de melding kon de automobilist bevrijd worden uit de wasstraat. Over de bestuurder zijn geen details bekend.

De politie en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kregen vanmorgen rond 10.35 uur melding van het voorval in Zwaag. Omdat niet bekend was hoe het met het slachtoffer ging werden een ambulance, meerdere brandweerauto's en de politie ingeschakeld.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

