De Peiling: onderwijs was vroeger beter

Ze zijn de afgelopen dertig jaar een stuk makkelijker geworden: de eindexamenvragen over wis- en natuurkunde. Dat concluderen twee onderzoekers na bestudering van 1500 toetsvragen in het VWO.

De examenvragen zijn makkelijker omdat ze minder denkstappen bevatten, of de stappen worden grotendeels voorgekauwd. Ook bevatten de onderzochte examens minder examenstof en werden de moeilijkere vragen en opdrachten geschrapt, meldt Trouw.

Steeds makkelijker Voor de onderzoekers is het moeilijk te verklaren waardoor de examens steeds makkelijker worden, waarschijnlijk is het erin geslopen. Volgens Jan-Karel Lenstra, voorzitter van de Commissie Onderwijs Platform Wiskunde Nederland, zijn de examens sluipenderwijs makkelijker zijn geworden. "Dan denk je van: 'ja, het gaat een beetje achteruit. Weet je wat, we gaan dit niet vragen want dat is niet zo goed gegaan vorige keer.' En dan verandert het steeds een beetje", aldus Lenstra.

