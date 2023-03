Maand na fatale brand Schellinkhout: Edilene, illegale bewoning en een zwijgende eigenaar

De fatale brand op een bedrijventerrein in Schellinkhout - een maand geleden - is er één met vele verhalen en alleen maar verliezers. De 38-jarige Edilene komt door de vernietigende vlammenzee om het leven, illegale bewoners zijn (opnieuw) dakloos en talloze huurders verliezen bezittingen. Wat heeft zich de afgelopen maand allemaal afgespeeld?

1 maand na de brand in Schellinkhout - NH Nieuws / Michiel Baas

29 januari: brand aan de Dorpsweg In de nacht van 28 op 29 januari breekt er brand uit in één van de units aan de Dorpsweg in Schellinkhout. De units aan het voorste deel van het bedrijventerrein zijn kansloos tegen de vlammen, de overige twee gebouwen kunnen door de brandweer worden gered. Tijdens het nablussen wordt het lichaam van een overleden man of vrouw gevonden. Een andere huurder - Sergej - woont in een ander blok en kan samen met zijn zoon via het weiland ontkomen. Veel huurders, bedrijfs- of hobbymatig, zien hun spullen in rook op gaan. Zo ook Kevin Visser, die tegenover NH Nieuws reageert op het moment dat nog niet bekend is dat er een dode is gevallen bij de brand. Hij restaureerde samen met zijn vader oldtimers en zag zijn spaargeld in rook opgaan.

30 januari: uitgebreid onderzoek Op de maandag na de brand wemelt het op het terrein van de politiemensen. Er wordt grootschalig onderzoek verricht naar de brand. Ondertussen zijn er veel vragen. Al snel gaan er geruchten over illegale bewoning op het terrein, die worden bevestigd door buren en huurders. Er gaan ook verhalen dat de eigenaar van het bedrijventerrein in eerste instantie tegen de hulpdiensten zou hebben gezegd dat er geen mensen in de units aanwezig waren. Dit heeft geen invloed gehad op de aanpak van de brand, zegt Annerieke Dekker van de Veiligheidsregio. De eigenaar zelf zwijgt en weigert ieder commentaar. Tekst gaat verder onder de foto.

Politie doet onderzoek in Schellinkhout - NH Nieuws / Michiel Baas

31 januari: anonieme meldingen bij gemeente De gemeente Drechterland heeft het afgelopen jaar meerdere anonieme meldingen binnengekregen over illegale bewoning in de bedrijfsunits, zo bevestigt burgemeester Michiel Pijl. Naar aanleiding van deze anonieme meldingen zijn er wel controles uitgevoerd. Zowel overdag als 's avonds. Ook handhaving is meerdere keren langs geweest om te kijken of er signalen waren van illegale bewoning op het terrein. "Maar we hebben niet kunnen constateren dat de units bewoond werden", stelt Pijl 1 februari: 'eigenaar wist het, 100 procent' Uit gesprekken met verschillende huurders ontstaat een beeld dat aardig wat mensen op de hoogte waren van het feit dat er mensen in de bedrijfsunits verbleven. Huurders wisten het, maar volgens hen ook de eigenaar. "Honderd procent. Hij komt hier letterlijk iedere dag kijken. Dan weet je echt wel wat er gebeurt en wie er zijn." Ondertussen maakt de politie bekend dat DNA-onderzoek de identiteit van het dodelijke slachtoffer moet vaststellen. Het technische onderzoek is afgerond. Door de heftigheid van de brand is niet te achterhalen waar de brand is gestart. Wel wordt er verder onderzocht of er strafbare feiten zijn gepleegd. 10 februari: wie kwam er om het leven? Er is nog altijd niet bekend wie er in de vlammenzee is omgekomen. Een DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven. "We hebben iemand op het oog", zegt politiewoordvoerder Joey Brink een kleine twee weken na de brand. "Maar vergelijkingsmateriaal is niet eenvoudig voor handen. Het heeft tijd nodig en we zijn er druk mee bezig. Pas als het 100 procent zeker is om wie het gaat, brengen we het naar buiten." 13 februari: bijeenkomst gemeentehuis De gemeente Drechterland voert op 8 februari - anderhalve week na de brand - een integrale controle uit, op zoek naar sporen van illegale bewoning. In meerdere units zijn woonvoorzieningen aangetroffen. Eén van de bewoners is Sergej, die sinds augustus 2021 in een appartement woont en tegenover NH Nieuws zijn verhaal doet. Hij moet zijn huis uit, anders volgt een dwangsom.

Lees ook Sergej woont in illegaal appartement Schellinkhout, maar moet na brand weg

Op 13 februari is er een bijeenkomst op het gemeentehuis van Drechterland, waarbij voornamelijk huurders aanwezig zijn. De betrokkenen worden bijgepraat over het incident met vreselijke gevolgen. De gemeente zegt grondig te zullen evalueren naar aanleiding van de brand. 18 februari: familie Edilene al weken in onzekerheid Op de dag dat de brandweer het stoffelijk overschot in de puinhopen vindt werd gevonden, ging bij Antoon Moorman in Lelystad de telefoon. Degene die tijdens de vlammenzee is overleden, is voor '99,9 procent' zijn vrouw Edilene (38), meldt de politie hem. Antoon beschrijft de Braziliaanse als een 'jonge, vrolijke vrouw, die hard werkte'. Ook haar zus Marilene laat vanuit Brazilië weten intens verdrietig te zijn. "Mijn zus is een deel van mij, ze is mijn leven. Dat zal altijd zo blijven."

Na de brand worden de nabestaanden verscheurd door vernietigende onzekerheid. Het duurt lang voordat er DNA kan worden afgenomen bij Marilene en haar broer. "We weten niet wat we moeten doen. We komen het huis niet meer uit, in de hoop dat ieder moment de telefoon gaat zodat we DNA kunnen afstaan." 25 februari: identiteit Edilene bevestigd Het DNA-onderzoek is afgerond. De politie laat weten dat het inderdaad om een 38-jarige vrouw uit Lelystad gaat. De familie in Brazilië heeft eindelijk duidelijkheid: het is Edilene. De eigenaar van het bedrijventerrein kiest er nog altijd voor om geen commentaar te geven. De tekst gaat verder onder de foto.

De zussen Marilene en Edilene (rechts) - Aangeleverd

Zo zijn er een maand na de brand nog altijd veel vragen. Hoe de brand ontstaan is en waarom Edilene niet op tijd kon vluchten, zullen we nooit weten. Wel is bekend dat er niemand strafrechtelijk wordt vervolgd. Van verschillende gedupeerde huurders is bekend dat zij zich beraden om de eigenaar aansprakelijk te stellen.