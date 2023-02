Opmeer herdenkt coronaslachtoffers met speciale banken en bomen in dorpskernen

Alle dorpskernen in de gemeente Opmeer krijgen een eigen herdenkingsplek, om de slachtoffers van de coronapandemie te herdenken. Afgelopen week werden de eerste bankjes al geplaatst, en op zaterdag 11 maart volgt de rest. Met het plaatsen van de herdenkingsbanken en bomen gaat er een langgekoesterde wens van oud-burgemeester GertJan Nijpels in vervulling.

"Hij wilde na het coronatijdperk samen met zijn inwoners de overledenen herdenken, maar ook het leven vieren en vooruitkijken naar de toekomst", vertelde initiatiefnemer Tim de Haan eerder. Samen met vijf anderen geeft hij nu gehoor aan zijn wens. "Dat gedachtegoed is ook overgenomen door burgemeester Gerard van den Hengel, waarna de bal is gaan rollen."

Met het plaatsen van de herdenkingsbankjes gaat er een wens van oud-burgemeester GertJan Nijpels in vervulling. Voor zijn overlijden in februari 2021 pleitte hij voor verbinding en herdenking na de coronacrisis. Naar dit idee werd het burgerinitiatief 'Samen op Pad' opgezet.

