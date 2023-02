Brandweerkazerne Victor wast auto's voor aardbevingsslachtoffers

Bij kazerne Victor op de Dapperstraat vonden de brandweermannen en -vrouwen dat ze toch nog iets extra's moest doen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dus gingen ze gisteren in hun vrije tijd of tussen de bedrijven door met emmers sop in de weer: "1 of 2 doppies zeep en dan een emmer vol met water".