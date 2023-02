Energierekening van Annabelle uit Edam blijft torenhoog, ondanks prijsplafond

Kachel uit en zo weinig mogelijk stoken: veel huishoudens proberen de energiekosten binnen de perken te houden, maar bij Annabelle uit Edam is het stoken tegen de klippen op. In haar tochtige monumentale huis is het namelijk altijd koud: "Soms heb ik het gevoel dat ik op het terras zit."

De Edamse Annabelle is niet de enige met een hoge energie rekening. Ondanks het prijsplafond blijkt dat veel mensen, vooral met een kleine beurs, de hoofdprijs betalen. Op een nieuwe kaart van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is op postcodeniveau te zien dat mensen in wijken met veel sociale huurwoningen toch moeten rekenen op torenhoge energierekeningen.

Op het Proveniershof in Edam, de plek waar Annabelle woont, betaald men twee keer zoveel als het prijsplafond van 1.200 kubieke meter gas en een oplossing is nog niet in zicht. De maatregel is dan volgens de Woonbond ook niet effectief. Verduurzaming, iets wat Annabel zelf maar probeert met plexiglas, is dat volgens de bond wel.

Van E naar A

Het is de bedoeling dat vanaf 2030 geen enkele huurwoning meer energielabel E of lager heeft. Maar of de huurders daar nu wat aan hebben, is de vraag. "Er zijn huurders die te horen krijgen dat hun woning pas over vier jaar op de planning staat om verduurzaamd te worden", aldus de Woonbond. "Zij hebben tot die tijd een enorm hoge energierekening, die maar gedeeltelijk gedempt zal worden door het energieprijsplafond."